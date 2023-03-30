Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут отправлять служить в новые регионы России. Об этом сообщает "Интерфакс".
В новых субъектах Российской Федерации текущей весной проводится не будет, а призывники из других регионов не будут туда отправляться.
Отметим, что в России призывная компания проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
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