Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут отправлять служить в новые регионы России. Об этом сообщает "Интерфакс".

В новых субъектах Российской Федерации текущей весной проводится не будет, а призывники из других регионов не будут туда отправляться.

Отметим, что в России призывная компания проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.