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  • Опубликована сегодня в 9:41

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Призыв на срочную службу начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. Всего планируется призвать 147 тыс. человек.

Напомним, ранее в Государственной думе России заявляли о том, что призывники не будут проходить службу в новых регионах страны.

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