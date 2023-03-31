Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Призыв на срочную службу начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. Всего планируется призвать 147 тыс. человек.

Напомним, ранее в Государственной думе России заявляли о том, что призывники не будут проходить службу в новых регионах страны.