В Евросоюзе испытывают опасения относительно того, что в случае конфискации замороженных активов РФ возможно не удастся вернуть их, если Москва потребует этого в рамках будущих переговоров с Киевом, как сообщает издание Financial Times.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают вариант использования процентов, накапливающихся по замороженным российским активам, в качестве гарантии для выдачи кредитов или выпуска облигаций, направленных на поддержку Украины.

Однако, по информации газеты, в случае скорого разрешения конфликта возникшая у стран Запада задолженность в рамках оказанной помощи Украине должна быть подкреплена государственными гарантиями или самими активами России. Подобное развитие событий будет представлять собой "сложное и затратное" событие, согласно высказыванию одного чиновника из Евросоюза.

Один представитель из ФРГ сообщил, что, в случае проведения мирных переговоров в будущем, возможно ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы в обмен на территориальные уступки Украине. В случае если активы уже были заложены, это станет невозможным, подчеркнуто неопознанным представителем из ФРГ. В то же время в Кремле заявили, что в случае конфискации активов РФ будет последовательно отстаивать свои интересы в судах, такой шаг станет "гвоздем в гробу" для западной экономической системы.

Они также добавили, что иностранные инвесторы и страны будут размышлять десять раз, прежде чем вкладывать свои средства на Западе в случае конфискации российских активов: их надежность может исчезнуть за одну ночь из-за глупого решения и восстановить ее может потребоваться десятилетия.

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