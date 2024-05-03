Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в городе Страсбург не способен дать окончательные выводы по делам пострадавших после трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, спустя 10 лет. Эта информация была передана из пресс-службы инстанции в РИА Новости.

В ЕСПЧ призвали вспомнить, что на рассмотрении находится несколько исков, поданных 31 заявителем, которые в прошлом потеряли близких или получили ранения в результате трагедии. Люди, чьи родственники погибли, утверждают, что украинские государственные органы не смогли обеспечить защиту жизней, а те, кто пострадал, считают, что не были защищены от насилия. Все истцы также считают, что расследование событий было неэффективным. Иски были поданы в промежутке с 2016 по 2018 годы.

Известно, что правительство-ответчик было оповещено о группе дел, касающихся событий 2 мая 2014 года, 31 января 2022 года. Процесс рассмотрения дел все еще продолжается, подтвердили в суде. Однако по поводу возможных выводов и сроков принятия решений по данным искам в Страсбурге пока не сообщается. В Одессе после государственного переворота в

Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая возникли столкновения между сторонниками "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы с одной стороны и участниками "евромайдана" с другой. Палаточный городок был уничтожен, подожжен Дом профсоюзов, где спрятались представители "антимайдана". В этот день погибли 48 человек, более 250 были ранены.

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