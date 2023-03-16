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  • Опубликована сегодня в 11:19

В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год

За 2022 год Армения приняла более 100 тыс. российских граждан. Об этом заявил министр экономики страны Ваган Керобян.

«Чистая релокация за 2022 год - примерно 108-110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание»

Политик также отметил, что за предыдущий год государство на Кавказе одобрило открытие около 2,5 тыс. юридических лиц с российскими участниками.

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