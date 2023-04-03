Российский юморист Михаил Галустян заявил, что получил армянское гражданство. Об этом сообщает News. am.
Актер оценил этот факт как торжество справедливости. Он шел самым честным и правильным путем и наконец добился своего.
С какой целью он это делал и планирует ли он бежать из России в Армению, не уточняется.
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