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  • Опубликована сегодня в 18:08

Песков прокомментировал решение Армении признать свои обязательства перед МУС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание Конституционным судом Армении Римского статута соответствующим конституции республики. Об этом сообщает "Аргументы и Факты".

Данный факт означает, что власти страны будут обязаны арестовать на территории страны президента Владимира Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Песков заявил, что эту ситуацию придется обсудить с партнерами.

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