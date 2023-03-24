Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание Конституционным судом Армении Римского статута соответствующим конституции республики. Об этом сообщает "Аргументы и Факты".

Данный факт означает, что власти страны будут обязаны арестовать на территории страны президента Владимира Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Песков заявил, что эту ситуацию придется обсудить с партнерами.