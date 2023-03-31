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  • Опубликована сегодня в 17:03

Россельхознадзор: молочная продукция из Армении с 5 апреля не будет поставляться в Россию

С 5 апреля поставки молочной продукции из Армении в Россию будут прекращены. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Причиной тому стали проверки, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения. Ведомство попросило армянские ветеринарные службы приостановить сертификацию продукции.

В Россельхознадзоре утверждают, что ветеринарная служба не может дать гарантию безопасности для потребителей в России.

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