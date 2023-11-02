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  • Опубликована сегодня в 13:08

Армения предлагает России подписать соглашение для обхода Римского статута Международного уголовного суда

Армения предлагает России подписать двустороннее соглашение, которое позволило бы избежать воздействия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) на их межгосударственные отношения. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян. Он отметил, что предложение было сделано России несколько месяцев назад, чтобы обеспечить невмешательство международных структур в их отношения.

Аршакян добавил, что пока Армения не получила ответа от России, и у них еще есть время до вступления в силу Римского статута. Он подчеркнул, что с юридической точки зрения возможно заключение соглашения, исключающего рассмотрение международными судами споров, касающихся двух стран.

Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС 14 октября. Однако это решение вызвало недовольство со стороны России, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его некорректным, указав на вопросы, возникшие у Кремля в связи с этим решением.

Напомним также, что Международный уголовный суд в марте выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. Однако российские власти отреагировали на это решение критически и не признали его важности, как с точки зрения политики, так и с правовой точки зрения.

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