Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

В 2024 году бюджет Армении на оборону будет увеличен на 309 миллионов драмов (772 миллиона долларов США), как объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в армянском парламенте.

Он особо подчеркнул, что увеличение этого бюджета на 309 миллионов драмов составляет 125% больше, чем бюджет на оборону в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность проведения реформ в армии и подчеркнул, что увеличение бюджета на оборону не противоречит заявленной ими "мирной повестке", сообщает ТАСС.