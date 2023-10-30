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Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн
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  • Опубликована сегодня в 11:24

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

В 2024 году бюджет Армении на оборону будет увеличен на 309 миллионов драмов (772 миллиона долларов США), как объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в армянском парламенте.

Он особо подчеркнул, что увеличение этого бюджета на 309 миллионов драмов составляет 125% больше, чем бюджет на оборону в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность проведения реформ в армии и подчеркнул, что увеличение бюджета на оборону не противоречит заявленной ими "мирной повестке", сообщает ТАСС.

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