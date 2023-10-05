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Армения обстреляла позиции азербайджанской армии на границе
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  • Опубликована сегодня в 16:36

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 5 октября армейские подразделения Армении совершили обстрел позиций азербайджанской армии в районе Азизли и Ашагы Шорджа.

Азербайджан утверждает, что не было потерь среди своего личного состава и техники.

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