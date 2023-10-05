Армения обстреляла позиции азербайджанской армии на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 5 октября армейские подразделения Армении совершили обстрел позиций азербайджанской армии в районе Азизли и Ашагы Шорджа.
Азербайджан утверждает, что не было потерь среди своего личного состава и техники.
Поддержка военной помощи Украине среди американцев снижается: опрос Reuters
В настоящее время только 41% граждан США одобряют такие меры, в то время как 35% опрошенных выступили против дальнейшей помощи Украине.
Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме
Им грозит до 14 лет тюремного срока.
Филиппины направляют инспекционные группы в Россию для проверки мяса птицы
Филиппинская сторона готовит инспекционные группы для проверки потенциальных поставщиков продуктов питания в России.
Аксенов попросил у Путина денег на топливо
Планируется компенсация до 7 рублей за литр из федеральных средств.