Партия Пашиняна не набирает большинства на выборах в Ереване

Партия "Гражданский договор" под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась на первом месте после подсчета около 27% голосов на выборах в Совет старейшин (парламент) города Еревана. Однако, несмотря на лидерство, она не смогла набрать большинство голосов, необходимое для единоличного избрания мэра армянской столицы. Эти результаты были опубликованы в режиме реального времени на сайте ЦИК страны.
По состоянию на момент подсчета около 67 тысяч голосов, партия "Гражданский договор" получила 32,73% голосов, партия бывшего мэра Айка Марутяна — 19,2%, а блок "Мать Армения" — 14,99%. Однако уровень явки на выборах был рекордно низким и составил всего 28,46%. Из общего числа избирателей, которых было 824 250, участвовали только 234 553 человека.
Согласно избирательной системе, мэра города выбирает партия, набравшая 50% плюс один голос, либо коалиция политических сил. В текущих выборах участвуют 14 политических сил, и их первые кандидаты в списке являются потенциальными кандидатами на пост градоначальника. В данном случае, партия Пашиняна возглавляется вице-мэром Тиграном Авиняном.
На предыдущих выборах, которые прошли в 2018 году, блок "Мой шаг", включая партию "Гражданский договор", одержал убедительную победу, получив 57 из 65 мест в Совете старейшин города Еревана.
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