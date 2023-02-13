За первые два месяца расходы "на Арктику" из бюджета Петербурга составили почти половину от трат в 2022 году

Комитет по делам Арктики собирается потратить 32 млн бюджетных рублей на организацию выставки на территории Петропавловской крепости. В эту стоимость включены организация тематических зон, информационные стенды для жителей и гостей города, а также торжественный прием, банкет и вручение сувениров для "специальных гостей".
Все это ради "популяризации" Арктики, как сказано в описании тендера. Для этого нужен даже отдельный вице-губернатор.
Интересно, что разговоры о целесообразности существования Комитета по делам Арктики ведутся еще с 2017 года, когда Георгий Полтавченко сообщил о появлении должности. Сменивший его на губернаторском посту Александр Беглов решил не упразднять должность, а назначить на нее своего "доверенного человека" Владимира Княгинина. При этом среди своих обязанностей у последнего имеется руководство несколькими другими комитетами, однако занимается он только Арктикой и Антарктикой.
В связи с этим у журналистов возник закономерный вопрос, а обоснованы ли траты на такое странное для Петербурга направление как Арктика с учетом того, что это не профильное для города направление, а сам он хоть и носит звание Северной столицы, но даже близко не похож на тот же Мурманск. К примеру, только за начало 2023 года закупки по Арктике составили почти 50 млн рублей — половину средств, освоенных Комитетом по делам Арктики за весь предыдущий год.
При этом стоит понимать, что вышеописанный комитет не занимается чем-то новым, а дублирует функции других комитетов, о чем писали СМИ.
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