За первые два месяца расходы "на Арктику" из бюджета Петербурга составили почти половину от трат в 2022 году

Комитет по делам Арктики собирается потратить 32 млн бюджетных рублей на организацию выставки на территории Петропавловской крепости. В эту стоимость включены организация тематических зон, информационные стенды для жителей и гостей города, а также торжественный прием, банкет и вручение сувениров для "специальных гостей".

Все это ради "популяризации" Арктики, как сказано в описании тендера. Для этого нужен даже отдельный вице-губернатор.

Интересно, что разговоры о целесообразности существования Комитета по делам Арктики ведутся еще с 2017 года, когда Георгий Полтавченко сообщил о появлении должности. Сменивший его на губернаторском посту Александр Беглов решил не упразднять должность, а назначить на нее своего "доверенного человека" Владимира Княгинина. При этом среди своих обязанностей у последнего имеется руководство несколькими другими комитетами, однако занимается он только Арктикой и Антарктикой.

В связи с этим у журналистов возник закономерный вопрос, а обоснованы ли траты на такое странное для Петербурга направление как Арктика с учетом того, что это не профильное для города направление, а сам он хоть и носит звание Северной столицы, но даже близко не похож на тот же Мурманск. К примеру, только за начало 2023 года закупки по Арктике составили почти 50 млн рублей — половину средств, освоенных Комитетом по делам Арктики за весь предыдущий год.

При этом стоит понимать, что вышеописанный комитет не занимается чем-то новым, а дублирует функции других комитетов, о чем писали СМИ.