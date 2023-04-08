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Политолог Аркатов допустил наличие коммерческого интереса между Бегловым и либералами в ЗакСе Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 14:49

Политолог Аркатов допустил наличие коммерческого интереса между Бегловым и либералами в ЗакСе Петербурга

Политолог Иван Аркатов высказался о ситуации с уничтожением отделения партии "Справедливая Россия — За правду" в ЗакСе Санкт-Петербурга. Он допустил наличие коммерческого интереса между губернатором Александром Бегловым и либералами в парламенте.

"Это больше похоже на политическую сделку руководства "Справедливой России" и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Видимо, был какой-то коммерческий интерес. Ситуация складывается откровенно странной и некрасивой. Люди точно голосовали не за это. Под флагами "Справедливой России" в итоге оказывается группа прозападных либералов", — заявил Аркатов.

Он подчеркнул, что согласен с мнением о ситуации бизнесмена Евгения Пригожина. Владелец ЧВК "Вагнер" ранее назвал происходящее в ЗакСе Санкт-Петербурга "форменным беспределом". Аркатов заключил, что Беглову предстоит ответить на вопросы о том, кто допустил такую ситуацию в городском парламенте, а также необходимо адекватно относиться к происходящему.

Ранее отмечалось, что Марина Шишкина собирается оставить пост вице-спикера Заксобрания Санкт-Петербурга. Не исключено, что она может возглавить новый проект Беглова, который объединит либералов, не поддерживающих государственный курс.

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