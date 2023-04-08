Политолог Аркатов допустил наличие коммерческого интереса между Бегловым и либералами в ЗакСе Петербурга

Политолог Иван Аркатов высказался о ситуации с уничтожением отделения партии "Справедливая Россия — За правду" в ЗакСе Санкт-Петербурга. Он допустил наличие коммерческого интереса между губернатором Александром Бегловым и либералами в парламенте.
"Это больше похоже на политическую сделку руководства "Справедливой России" и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Видимо, был какой-то коммерческий интерес. Ситуация складывается откровенно странной и некрасивой. Люди точно голосовали не за это. Под флагами "Справедливой России" в итоге оказывается группа прозападных либералов", — заявил Аркатов.
Он подчеркнул, что согласен с мнением о ситуации бизнесмена Евгения Пригожина. Владелец ЧВК "Вагнер" ранее назвал происходящее в ЗакСе Санкт-Петербурга "форменным беспределом". Аркатов заключил, что Беглову предстоит ответить на вопросы о том, кто допустил такую ситуацию в городском парламенте, а также необходимо адекватно относиться к происходящему.
Ранее отмечалось, что Марина Шишкина собирается оставить пост вице-спикера Заксобрания Санкт-Петербурга. Не исключено, что она может возглавить новый проект Беглова, который объединит либералов, не поддерживающих государственный курс.
В Польше осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II
Неизвестные осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II в городе Лодзи в Польше. Передает РИА "Новости".
МИД РФ: Индия не приносит отношения с Россией в жертву геополитической конъюнктуре
Отношения между странами сохраняют высокую интенсивность
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.