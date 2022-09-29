Выделенная на реконструкцию аэропорта в Архангельске сумма может пойти на откаты руководству

Большая часть из выделенных на реконструкцию аэропортового комплекса "Талаги" (Архангельск) 8,7 млрд рублей может пойти на откаты руководству аэропорта, сообщают телеграм-каналы. Примечательно, что такой же точки зрения придерживаются и местные жители.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что ФКУ "Ространсмодернизация" объявило тендер стоимостью 8,7 млрд рублей по поиску подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса "Талаги". Итоги торгов проведут 17 октября.

По мнению ряда телеграм-каналов, столь завышенная сумма, выделенная на реконструкцию, обусловлена не масштабами работ, а возможными откатами руководству аэропорта.

"Возможный откат руководству аэропорта Архангельска эксперты оценивают в сумму до полутора миллиардов рублей. Тот факт, что работы ведутся в рамках национального проекта, мало заботит руководителей учреждения", — пишет телеграм-канал "Кремлевский Мамковед".

С такими выводами согласны и местные жители, обсуждающее в соцсетях предстоящую реконструкцию аэропорта.

"Аэропорт, конечно, построят. Но сколько при этом разворуют — непонятно", — указывает пользователь Андрей Г. "Уже сейчас говорят о массовых откатах. А ведь даже подрядчика не выбрали", — добавляет Никита Морген.

Руководство аэропорта уже было замешано в различных махинациях, пишут СМИ. В 2020 году летчиков местного вертолетного отряда заставляли вне рабочей смены доставлять материалы на стройки Шиеса.