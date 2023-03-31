Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил, что миграционные власти страны стали массово отказывать гражданам России в продлении статуса туриста и в оформлении видов на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что речь пока идет о нескольких десятков случае. В качестве основания для отказа власти называют двустороннее соглашение с Москвой о безвизовых поездках.
Суть соглашения заключается в том, что граждане России могут находиться в стране без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Для того, чтобы оставаться в стране, необходимо получить визу.
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