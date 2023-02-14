Президент Аргентины Альберто Фернандес назначил Агустина Росси на должность главы кабинета министров, сместив Хуана Мансура, сообщает канцелярия лидера государства. Ранее Росси занимал пост директора Федеральной разведывательной службы
По договоренности двух политиков, бывший глава кабинета министров Хуан Мансур вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальдо ХАльдо, который баллотируется на пост губернатора.
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