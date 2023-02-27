Сборная Аргентины по футболу не потеряла своего тренера: Лионель Скалони продлил соглашение с национальной командой и сохранил свою позицию. Контракт действует до 2026 года, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
Напомним, что в 2022 году под его "руководством" команда выиграла чемпионат мира. Самого же Скалони номинировали на звание лучшего тренера прошедшего года по версии Международной федерации футбола.
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