Правительство Аргентины подало официальный запрос о вступлении в Новый банк развития (НБР) БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Альберто Фернандеса.
Новый банк развития был создан странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Основной целью банка является финансирование инфраструктурных и устойчивых развития проектов в странах БРИКС и развивающихся странах. Рейтинги кредитоспособности банка от Fitch Ratings и S&P Global Ratings составляют "АА+", что позволяет успешно привлекать долгосрочное финансирование на мировых и региональных рынках капитала.
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