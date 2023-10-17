Правительство Аргентины подало официальный запрос о вступлении в Новый банк развития (НБР) БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Альберто Фернандеса.

Новый банк развития был создан странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Основной целью банка является финансирование инфраструктурных и устойчивых развития проектов в странах БРИКС и развивающихся странах. Рейтинги кредитоспособности банка от Fitch Ratings и S&P Global Ratings составляют "АА+", что позволяет успешно привлекать долгосрочное финансирование на мировых и региональных рынках капитала.﻿