Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 3:45

Победителем на выборах Аргентины стал политик Милей

Крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах в Аргентине. Он набрал 55,95% голосов против своего соперника Серхио Массы. У последнего лишь 44,04%. Масса уже поздравил противника с победой, полностью признав результаты.

- Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его, - сообщил Масса.

В своей программе Милей отличается радикальными предложениями. Например, политик ратует за долларизацию экономики, при этом отказавшись от сотрудничества с Россией. Отказ может быть и от работы с Китаем и Бразилией - Милей больше нацелен на партнерство с США и Израилем.

Мир

Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент, как сообщает Чешское телевидение.

Читать полностью
Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

﻿Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.

Читать полностью

Общество

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.

Читать полностью
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.

Читать полностью

Новости