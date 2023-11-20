Крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах в Аргентине. Он набрал 55,95% голосов против своего соперника Серхио Массы. У последнего лишь 44,04%. Масса уже поздравил противника с победой, полностью признав результаты.

- Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его, - сообщил Масса.

В своей программе Милей отличается радикальными предложениями. Например, политик ратует за долларизацию экономики, при этом отказавшись от сотрудничества с Россией. Отказ может быть и от работы с Китаем и Бразилией - Милей больше нацелен на партнерство с США и Израилем.