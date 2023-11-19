Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины

Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата. На первом туре, который состоялся 22 октября, министра экономики Серхио Массу и депутата-либертарианца Хавьера Милея поддержали почти 67% избирателей, остальные отдали свои голоса другим политикам.

"Я уже в октябре шел неохотно, потому что мой кандидат проиграл на праймериз. Это для меня самые сложные выборы", — поделился своим мнением аргентинец по имени Мануэль.

Последние опросы показали, что более 10% респондентов не определились, за кого голосовать, или планируют не поддерживать ни одного из кандидатов, сообщает ТАСС.

"Я до сих пор не решил, за кого голосовать. Мне не нравятся оба, я пытаюсь выбрать того, кто будет менее плох", — признался аргентинец Эдуардо.

Некоторые опрошенные граждане страны признались, что намерены положить пустой конверт в урну для голосования.

"Независимо от того, кто победит, я не ожидаю волшебного решения всех проблем. У нас их слишком много", — сказал аргентинец по имени Гастон.

В дни перед выборами среди представителей творческих профессий и сторонников левых взглядов можно было услышать призывы "дать отпор фашизму", которого они видят в Милее и его кандидате в вице-президенты Виктории Вильярруэль из-за их консервативных взглядов и позиции по временам военной диктатуры.

"Меня пугает Милей, но в то же время я не думаю, что ему позволят сделать что-то страшное. У нас крепкая демократия", — сказал уверенный аргентинец по имени Хорхе.

Сторонники Милея считают, что он принесет стране необходимые изменения, особенно в условиях высокой инфляции.

"Мы не можем оставаться на прежнем пути. Они уже привели нашу страну к катастрофе. Одна коррупция".

По данным Национальной избирательной палаты, к 12:00 (18:00 мск) проголосовали 30%. В 2023 году голосование пришлось на длинные выходные, так как 20 ноября в Аргентине отмечается День национального суверенитета. Организаторы выборов предлагали правительству перенести выходной день, чтобы сохранить высокий явка, но власти решили не менять текущего расписания.

Несмотря на теплую погоду в Аргентине в это время года, загруженность отелей на побережье уменьшилась почти вдвое по сравнению с обычными праздничными выходными, как сообщает телеканал TN. По закону аргентинцы старше 18 лет обязаны голосовать, но освобождаются от штрафа, если находятся в 500 км от своего избирательного участка.

"Многие мои клиенты на этой неделе сказали, что решили остаться в городе, чтобы проголосовать", — рассказала парикмахер Надия корреспонденту.

В то же время на некоторых избирательных участках, где ранее были длинные очереди, наблюдалось небольшое количество избирателей.

"Я и не собирался никуда ехать, но у меня есть друг, который всё это время поддерживал одного из вышедших во второй тур кандидатов, и всё равно решил, что отдых важнее", — сказал избиратель корреспонденту.

Что касается программ кандидатов, экономист по образованию Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, предлагает упразднить Центральный банк и перейти на использование доллара вместо национальной валюты. Он также планирует серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем, выбрав бензопилу в качестве своего символа. Милей неоднократно заявлял, что не собирается развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не намерен препятствовать частному бизнесу в общении с этими странами.

Масса, экономист по образованию, обещает сосредоточиться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Он также акцентирует внимание на стимулировании экспорта для увеличения иностранной валюты в стране и решения проблемы инфляции и недостатка резервов. Советник Массы по внешней политике, Густаво Пандиани, высказывал мнение, что Аргентине следует развивать отношения со всем миром, а отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята после августовского саммита, был бы ошибкой.