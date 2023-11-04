Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о скорой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Вооруженными силами России (ВС РФ), сообщает ТАСС.
Арестович также добавил, что без изменения текущей государственной политики Киеву, возможно, придется рассмотреть альтернативу Минским соглашениям.
В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что деятельность Арестовича уже находится под наблюдением спецслужб страны.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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