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Арестович* заявил, что врал согражданам о быстрой победе ВСУ
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  • Опубликована сегодня в 0:55

Арестович* заявил, что врал согражданам о быстрой победе ВСУ

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о скорой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Вооруженными силами России (ВС РФ), сообщает ТАСС.

Арестович также добавил, что без изменения текущей государственной политики Киеву, возможно, придется рассмотреть альтернативу Минским соглашениям.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что деятельность Арестовича уже находится под наблюдением спецслужб страны.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов. ﻿

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