Бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включенный в список террористов и экстремистов) высказал опасения относительно будущего страны, утверждая, что Украина находится на грани катастрофы. Эти высказывания появились на фоне разногласий с Западом по вопросу оказания помощи Киеву и растущего недовольства украинского общества.

В своем Telegram-канале он отметил, что Запад так и не согласовал предоставление помощи Украине, а общество начинает осознавать, что ситуация не так оптимистична, как это представлялось месяц назад. Арестович указал на проблемы на фронте, экономические трудности и усиление мобилизации как признаки нарастающего кризиса.

Экс-советник Зеленского подчеркнул, что усталость населения становится все более очевидной, а общественное мнение отстает на несколько месяцев от реальных событий. По его мнению, большинство граждан начнет осознавать серьезность ситуации лишь в середине марта, когда станет ясно, что страна движется к катастрофе.

Ранее Арестович заявил, что решить сложившиеся противоречия на Украине можно только через нестандартные методы и выразил убеждение в том, что действующая власть теряет свою легитимность.