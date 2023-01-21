Бывший советник главы президентской администрации Украины Андрея Ермака заявил, что власти страны потеряли возможность взять верх над Российской Федерацией. По словам Алексея Арестовича, был утерян шанс не только военного превосходства, но и внутриполитический.

"Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс — внутриполитический и государственный", — заявил Арестович в интервью, вышедшем в его Telegram-канале.

Также Арестович подчеркнул, что российская армия с каждым днем все больше превосходит украинские войска.

Экс-советник Ермака ушел со своего поста в результате скандала вокруг разрушенного многоэтажного дома в Днепропетровске. Ранее Арестович заявил, что причиной трагедии стала работа украинской системы ПВО. С этим выводом не согласилось руководство Украины, из-за чего политик утратил доверие.