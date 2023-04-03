В Москве по подозрению в шпионаже задержали женщину по имени Оксана Федорова. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Личные данные подозреваемой, в том числе ее гражданство, пока не раскрываются. Причиной тому является тот факт, что материалы дела содержат гриф "Секретно".