В Москве по подозрению в шпионаже задержали женщину по имени Оксана Федорова. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда.
Личные данные подозреваемой, в том числе ее гражданство, пока не раскрываются. Причиной тому является тот факт, что материалы дела содержат гриф "Секретно".
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