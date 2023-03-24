Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы", — приводит агентство слова источника в силовых структурах.

Речь идет о заместителе главы центрального управления ФТС Александре Беглове и главе спецпоста центральной акцизной таможни Александре Алееве.

Ранее, в январе 2023 года в о офисе ведомства были проведены обыски по делу арестованного главы IT-управления службы Дмитрия Васильева.

Он обвиняется в получении взятки на сумму в 25 млн рублей.