Российский суд санкционировал арест еще одного участника диверсии на села в Брянской области

По представлению СК РФ, суд выдал санкцию на заочный арест Алексея Огурцова, сообщника Дениса Капустина, которого считают организатором террористического нападения на села Брянской области.
По данным следователей, Огурцов несколько лет назад скрылся из России, избегая уголовного преследования за экстремистскую деятельность на националистической основе. Ему также предъявляются обвинения в терроризме и участии в нападении на мирных жителей.
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