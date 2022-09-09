Проект льготной аренды исторических зданий для бизнеса не оправдал надежд Смольного

Запущенная Смольным программа "Рубль за метр", позволяющая бизнесменам дешево арендовать историческая здания, не оправдала возложенных на нее надежд.
Чиновники попытались переложить на частников необходимость ремонтировать разрушающиеся памятники архитектуры в обмен на дешевую аренду, но если судить по результатам проекта, то программа "Рубль за метр" себя ничуть не оправдала.
Во время "нулевых слушаний" бюджета глава КГИОП Сергей Макаров заявил, что в следующем году его ведомство потратит полтора миллиарда рублей на реставрацию 80 памятников архитектуры и запросил дополнительные средства еще и на ремонт дома Полежаева.
Всего в Петербурге около 7 тысяч объектов культурного наследия. Получается, что КГИОП отремонтирует только 1% от всех объектов из реестра культурного наследия. Кроме того, аналитики считают, что 1,5 млрд рублей не хватит на этот амбициозный план. Не говоря уже о том, что программа "Рубль за метр" не заработала в полную силу.
Причина неудачи проекта кроется в том, что чиновники установили слишком жесткие сроки исполнения договора, которые отпугивают инвесторов. Вопросы у СМИ вызвало и то, как Смольный ищет участников для программы: к тендерам чиновники привлекают исключительно "своих" людей.
Так, в мае 2021 года право аренды Конюшенного ведомства отошло компании "Киевская площадь", которая, по совпадению, принадлежит Году Нисанову. Ему приписывают тесную дружбу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
От подобных махинаций город не выигрывает и привлекательность Северной столицы для туристов снижается по мере обветшания его памятников архитектуры.
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