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  • Опубликована сегодня в 13:39

Арктика - новый регион для противостояния России и НАТО

Нацгвардия США провела ежегодные учения Northern Strike, направленные на подготовку к военным столкновениям в Арктике. Об этом пишет Military Times.

По словам генерала армии США Дэна Хоканссон, в последнее время в связи с таянием ледников Пентагон отмечает значительную активность в Арктическом регионе со стороны России и Китая, которая не может не беспокоить США.

При этом, по словам военного, у США в Арктике есть верные союзники такие как Норвегия, которую они намерены поддерживать в случае обострения ситуации.

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