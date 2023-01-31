Нацгвардия США провела ежегодные учения Northern Strike, направленные на подготовку к военным столкновениям в Арктике. Об этом пишет Military Times.

По словам генерала армии США Дэна Хоканссон, в последнее время в связи с таянием ледников Пентагон отмечает значительную активность в Арктическом регионе со стороны России и Китая, которая не может не беспокоить США.

При этом, по словам военного, у США в Арктике есть верные союзники такие как Норвегия, которую они намерены поддерживать в случае обострения ситуации.