В Красноярске разработан водородный двигатель, предназначенный для эксплуатации в арктических условиях

Ученые из Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с компанией "Русский водород" создали инновационный двигатель, специально адаптированный к холодным климатическим условиям Арктики. Генеральный директор "Русского водорода" Владимир Седов подчеркнул, что использование водородного топлива в данном контексте позволяет решить проблемы быстрого разряда аккумуляторных батарей при низких температурах, а также избежать сложностей с доставкой дизельного топлива в регион, что также положительно сказывается на экологии, сообщает ТАСС.

Экспериментальное внедрение водородного двигателя началось с его установки на электромобиль Tesla. С появлением 3-килограммового водородного бака, который поступает в топливный элемент, происходит взаимодействие с атмосферным кислородом, при этом образуется электроэнергия. Этот опыт позволил значительно увеличить запас хода электромобиля с 400 км до 1 тыс. км.

Затем было принято решение модернизировать двигатель для арктических условий, внеся изменения в его конструкцию, катализаторы, систему охлаждения и подогрева топливного элемента. Специальная обработка металла водородного двигателя была также выполнена для обеспечения работы в условиях северных морозов. Проект реализован в рамках межотраслевого научно-производственного центра инновационных технологий Sidera, созданного совместными усилиями института и компании "Русский водород".

Основное преимущество водородного двигателя для арктических регионов заключается в том, что он не требует поставок дизельного топлива, поскольку водород может быть извлечен из попутного газа, выделяемого при добыче нефти. Также данное топливо более экологично и может использоваться для собственной генерации энергии.

В настоящее время рассматривается возможность создания топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов, применяемых в арктических условиях геологоразведки. Учитывая трудности, с которыми сталкиваются аккумуляторные батареи беспилотных летательных аппаратов в условиях сильных морозов, водородные двигатели могут предоставить эффективное решение для продолжительной работы таких устройств.