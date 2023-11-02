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Корчунов: несколько стран пытаются ограничить экономическую деятельность в высоких широтах
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  • Опубликована сегодня в 12:55

Корчунов: несколько стран пытаются ограничить экономическую деятельность в высоких широтах

Россия высказывает свою обеспокоенность в связи с усиливающимися попытками некоторых стран и организаций ограничить экономическую деятельность в высоких широтах. Эту позицию выразил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России и старший представитель России в Арктическом совете, в ходе пленарного заседания международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".

Корчунов подчеркнул: "В последнее время мы наблюдаем попытки некоторых стран и организаций, прикрывающиеся различными аргументами, ограничивать экономическую деятельность в высоких широтах".

Он также подчеркнул, что Арктический совет, объединяющий восемь арктических государств и представителей коренных народов Арктического региона, не принял никаких решений, направленных на ограничение экономической деятельности в Арктике. Совет осознает свою ответственность за социально-экономическое развитие и благополучие всех жителей региона, включая коренные народы.

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