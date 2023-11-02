Корчунов: несколько стран пытаются ограничить экономическую деятельность в высоких широтах

Россия высказывает свою обеспокоенность в связи с усиливающимися попытками некоторых стран и организаций ограничить экономическую деятельность в высоких широтах. Эту позицию выразил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России и старший представитель России в Арктическом совете, в ходе пленарного заседания международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".
Корчунов подчеркнул: "В последнее время мы наблюдаем попытки некоторых стран и организаций, прикрывающиеся различными аргументами, ограничивать экономическую деятельность в высоких широтах".
Он также подчеркнул, что Арктический совет, объединяющий восемь арктических государств и представителей коренных народов Арктического региона, не принял никаких решений, направленных на ограничение экономической деятельности в Арктике. Совет осознает свою ответственность за социально-экономическое развитие и благополучие всех жителей региона, включая коренные народы.
Армения предлагает России подписать соглашение для обхода Римского статута Международного уголовного суда
Аршакян добавил, что пока Армения не получила ответа от России, и у них еще есть время до вступления в силу Римского статута.
Рост стоимости путешествий беспокоит европейских туристов: как они собираются экономить
Главной заботой при планировании путешествий стали значительно возросшие расходы, которые затрагивают все сферы путешествий.
10 распространенных ошибок в борьбе с ржавчиной на автомобиле
Ржавчина на автомобиле может нанести серьезный вред его внешнему виду и структурной целостности
Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть
Пытаться сбросить 10 кг всего за один месяц - не рекомендуемая цель.