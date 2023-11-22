Исследователи выяснили как загрязняется Арктика

Ученые из Южного федерального университета (САФУ), совместно с исследователями Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), в рамках экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ), провели исследование, посвященное особенностям загрязнения Арктики морским мусором, как сообщается в пресс-службе университета. Их исследование выявило, что в высоких широтах Арктики мусор не задерживается на поверхности воды, а уносится на берег прибоем, что отличает этот регион от других участков Мирового океана.

Арктика, будучи уникальной экосистемой, становится особенно уязвимой перед морским загрязнением, поскольку отходы, доставляемые атлантическими течениями, делают этот регион своеобразным "тупиком" для мусора. Воздействие человека на Арктику усиливается в связи с изменением климата, открытием Северного морского пути, увеличением промышленной активности и развитием туризма.

Руководитель экспедиции, директор Института стратегического развития Арктики САФУ, Александр Сабуров, подчеркнул, что мусор в Арктике не остается на поверхности воды, а переносится прибоем на побережье, в частности, на архипелаги Новая Земля и Земли Франца Иосифа, что отличает его от других известных мусорных участков Мирового океана.

Ученые отметили, что наиболее часто обнаруживаемые отходы имеют небольшие размеры, до 50 см, но море также выбрасывает на берег крупные предметы рыболовства, такие как буи, ящики и рыболовные сети.

Исследование побережья архипелага Новая Земля выявило, что основными источниками загрязнения являются суда различных стран, включая Россию, Норвегию, Данию, Великобританию, Германию и Исландию, которые активно осуществляют рыболовство в Баренцевом море, а также грузовые корабли, следующие по Северному морскому пути. Это свидетельствует о систематическом нарушении международной Конвенции МАРПОЛ, запрещающей сброс пластикового мусора в океан, сообщает РИА Новости.

В 2023 году для исследования экологии Арктики впервые были задействованы беспилотные дроны. Ученые оценили плюсы и минусы этого метода: хотя беспилотные аппараты позволяют охватить большую территорию побережья, они неспособны определить происхождение и тип мелкого мусора. Тем не менее ученые считают, что в будущем этот перспективный метод поможет в мониторинге загрязнения пластиком труднодоступных районов Арктики.