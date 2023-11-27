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Археологи из Великобритании обнаружили в Ираке артефакт, который помог шумерам справиться с засухой
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  • Опубликована сегодня в 14:03

Археологи из Великобритании обнаружили в Ираке артефакт, который помог шумерам справиться с засухой

Согласно сообщению от Arkeonews, ученые из Британского музея использовали квадрокоптеры для исследования поселения Наср и обнаружили устройство, предназначенное для борьбы с засухой, на девятнадцатикилометровом канале. Внешне это устройство представляет собой желоб, используемый для транспортировки воды в отдаленные области сельского хозяйства.

Ученые предполагают, что данное устройство было построено последними поколениями жителей Гирсу с целью предотвратить последствия засухи. Каменные скрижали свидетельствуют о том, что в этом регионе когда-то произошла серьезная засуха.

В целом шумеры древности обладали знаниями в области инженерии. Например, они использовали эффект Вентури, который включает в себя увеличение скорости и снижение давления воды при прохождении через узкую трубу. Ранее считалось, что подобные инженерные решения появились только в XVIII веке, однако новые находки свидетельствуют об обширных знаниях шумеров в этой области, сообщает МедиаПоток.

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