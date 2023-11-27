Археологи из Великобритании обнаружили в Ираке артефакт, который помог шумерам справиться с засухой

Согласно сообщению от Arkeonews, ученые из Британского музея использовали квадрокоптеры для исследования поселения Наср и обнаружили устройство, предназначенное для борьбы с засухой, на девятнадцатикилометровом канале. Внешне это устройство представляет собой желоб, используемый для транспортировки воды в отдаленные области сельского хозяйства.
Ученые предполагают, что данное устройство было построено последними поколениями жителей Гирсу с целью предотвратить последствия засухи. Каменные скрижали свидетельствуют о том, что в этом регионе когда-то произошла серьезная засуха.
В целом шумеры древности обладали знаниями в области инженерии. Например, они использовали эффект Вентури, который включает в себя увеличение скорости и снижение давления воды при прохождении через узкую трубу. Ранее считалось, что подобные инженерные решения появились только в XVIII веке, однако новые находки свидетельствуют об обширных знаниях шумеров в этой области, сообщает МедиаПоток.
В Китае начался монтаж первой фазы подводного центра хранения и обработки данных, который считается первым в мире
Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV).
Ди Каприо поделился, как Шерон Стоун помогла его карьере
Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла его карьере, оплатив гонорар за его важную роль. В 1995 году Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял молодого Ди Каприо, едва 20-летнего, на роль в вестерне "The Quick and the Dead".
В Соединенных Штатах Америки обнаружен наиболее ранний признак развития болезни Альцгеймера
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Основными причинами преждевременной смерти многих людей являются сердечно-сосудистые, метаболические заболевания и рак, часто обусловленные неправильным питанием. За последние десятилетия вегетарианская и веганская диеты стали популярными, основываясь на предполагаемых благотворных эффектах для здоровья и окружающей среды.