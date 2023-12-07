Археологическое открытие: нетронутая гробница династии Западная Хань с богатой коллекцией

В Китае археологи обнаружили уникальную гробницу времен династии Западная Хань, не пострадавшую от времени и разграблений.
Найденная в ней коллекция включает более 600 ценных реликвий, таких как изделия из дерева и бамбука, керамическая посуда, бронзовые предметы и нефритовые украшения.
Это историческое открытие позволяет ученым лучше понять жизнь общества более 2000 лет назад, исследуя хорошо сохранившиеся артефакты и точную дату захоронения, записанную в списке предметов.
Семья из Омска на Ямале: за границей фантастических условий в поисках новогодней сказки
Марина и Анатолий Багровы из Омска рассказали о своем решении переехать на Ямал.
Нетаньяху предупреждает: эскалация напряженности на границе с Ливаном может привести к "газификации" Бейрута и Южного Ливана
В своем предупреждении он указал, что подобная ситуация может привести к повторению сценария сектора Газа в Бейруте и Южном Ливане.
Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов
Научные специалисты НГТУ представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%
Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев
Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.