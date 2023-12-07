Археологическое открытие: нетронутая гробница династии Западная Хань с богатой коллекцией

В Китае археологи обнаружили уникальную гробницу времен династии Западная Хань, не пострадавшую от времени и разграблений.

Найденная в ней коллекция включает более 600 ценных реликвий, таких как изделия из дерева и бамбука, керамическая посуда, бронзовые предметы и нефритовые украшения.

Это историческое открытие позволяет ученым лучше понять жизнь общества более 2000 лет назад, исследуя хорошо сохранившиеся артефакты и точную дату захоронения, записанную в списке предметов.