Запланированный на 9 июня концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменился из-за политической позиции певицы: она не поддежривает специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы администрации города.

"Глава ответил одному из жителей под своим постом в социальной сети "ВКонтакте", что артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове-на-Дону не должны"

Помимо южно-западного города России, концерты Арбениной не состоятся в Казани, Пятигорске и Ульяновске.

Всему виной излишне категорические высказывания певицы о СВО, которые уже наталкивают Генпрокуратуру проверить исполнительницу по статье о дискредитации Вооруженных сил России.