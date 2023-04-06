Запланированный на 9 июня концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменился из-за политической позиции певицы: она не поддежривает специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы администрации города.
"Глава ответил одному из жителей под своим постом в социальной сети "ВКонтакте", что артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове-на-Дону не должны"
Помимо южно-западного города России, концерты Арбениной не состоятся в Казани, Пятигорске и Ульяновске.
Всему виной излишне категорические высказывания певицы о СВО, которые уже наталкивают Генпрокуратуру проверить исполнительницу по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
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