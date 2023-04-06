Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян подтвердили двустороннее стремление возобновить дипломатические отношения между странами. Об этом стало известно в ходе проходящих в Пекине переговоров.

В совместном заявлении представители Саудовской Аравии и Ирана сообщили о своих намерениях "следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".

К текущему моменту представители Саудовской Аравии и Ирана договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.

Ранее поступила информация, что президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.