Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян подтвердили двустороннее стремление возобновить дипломатические отношения между странами. Об этом стало известно в ходе проходящих в Пекине переговоров.
В совместном заявлении представители Саудовской Аравии и Ирана сообщили о своих намерениях "следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".
К текущему моменту представители Саудовской Аравии и Ирана договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.
Ранее поступила информация, что президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.
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