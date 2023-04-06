Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:24

Саудовская Аравия и Иран намерены восстановить дипотношения

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян подтвердили двустороннее стремление возобновить дипломатические отношения между странами. Об этом стало известно в ходе проходящих в Пекине переговоров.

В совместном заявлении представители Саудовской Аравии и Ирана сообщили о своих намерениях "следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств".

К текущему моменту представители Саудовской Аравии и Ирана договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.

Ранее поступила информация, что президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.

Мир

Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе

Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова.

Читать полностью

В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции

Все они связаны с коррупционными схемами

Читать полностью

Общество

Дни российского кино открылись в Азербайджане

Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска

Читать полностью

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

Читать полностью

Новости