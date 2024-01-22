Аквацентр будет обязан выплатить штраф из-за травмы ребенка

В Красноярске суд решил, что аквацентр "Жемчужина-спа" должен выплатить компенсацию ребенку, пострадавшему во время отдыха в их комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в августе 2022 года, когда девятилетний ребенок отдыхал в бассейне вместе с семьей. Из-за отсутствия защитного корпуса у сливного отверстия несовершеннолетнего присосало. Ребенок получил серьезную травму — гигантский кровоподтек от груди до поясницы. Сотрудники комплекса не предоставили пострадавшему необходимую помощь, и его пришлось доставить в травмпункт.

Роспотребнадзор предупредил данную организацию и подал иск в суд на возмещение морального вреда ребенку. В результате суд удовлетворил требования ведомства и обязал комплекс выплатить ребенку свыше 45 тыс. рублей.