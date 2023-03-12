Реконструкция Апраксина двора в Петербурге остается под вопросом

Преображение знаменитого Апраксина двора сорвалось в очередной раз. Предполагаемый инвестор проекта — компания GloraX, отказалась от него, заявив о несовпадении видения будущего этой территории с предпринимателями, которые владеют помещениями.

Главной причиной стало то, что из 68 зданий "Апрашки" только 27 принадлежат городу, а еще в 17 есть и городская, и частная собственность. Инвесторы боялись связываться с объектом, понимая, какие их ожидают трудности. Смольный, в свою очередь, не смог предложить частным собственникам адекватного решения и даже не стал прикрывать нелегальную торговлю на рынке.

Чиновники могли начать с благоустройства Апраксина двора и введения штрафов за нарушение антисанитарии, сделав пространство более безопасным, отметила основатель Ассоциации непродовольственной торговли Ирина Валерианова. Также властям Петербурга следовало продумать методику работы с собственниками помещений и не предлагать неадекватные варианты замены площадям.

"Понятно, что никто не будет менять их добровольно на такое же количество где-то на окраине. Но как-то мотивировать и что-то предложить владельцам взамен все-таки стоит. Предложите что-то в более близкой к центру локации, чуть большей площади. Но над этим никто все это время не думает", — передает слова Валериановой канал 78.

Смольный и компания GloraX подписали соглашение о намерениях на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Инвестор, согласно договору, должен был вложить 50 млрд рублей в преображение Апраксина двора. Однако в конце 2022 года вице-губернатор Валерий Пикалев предложил градоначальнику Александру Беглову отказаться от проекта. Это подкрепило подозрения СМИ, что Смольный не хочет избавляться от объекта в его полуразрушенном состоянии, поскольку имеет от "Апрашки" определенные выгоды.