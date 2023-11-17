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Apple и IBM приостанавливают рекламу в соцсети X после высказываний Илона Маска о евреях
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  • Опубликована сегодня в 23:51

Apple и IBM приостанавливают рекламу в соцсети X после высказываний Илона Маска о евреях

Корпорация Apple присоединилась к IBM в решении приостановить все рекламные проекты в социальной сети X (ранее известной как Twitter) после спорных высказываний Илона Маска о евреях. По информации портала Axios, данное решение было принято в ответ на комментарии Маска к публикации пользователя соцсети.

В своем высказывании Маск поддержал замечание о диалектической ненависти, которую, по мнению пользователя, "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей". Белый дом раскритиковал эти высказывания, называя их антисемитскими.

Компании Apple и IBM, а также медиакомпания Lionsgate, присоединились к протесту против высказываний Маска. По данным агентства Bloomberg, они приостановили свои рекламные кампании в соцсети X.

Решение IBM принято было еще 16 ноября из-за противоречивых постов Маска, который ранее сократил персонал, отвечающий за модерацию контента, и расформировал команды, следящие за "токсичной информацией". Группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X через рекламу". Кроме того, предложили Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений.

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