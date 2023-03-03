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  • Опубликована сегодня в 21:16

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Отсутствие необходимых деталей для техники Apple, в частности для MacBook и iPad, явялется причиной прекращения гарантийного обслуживания в авторизованных сервисах Apple России. Однако смартфоны iPhone продолжают принимать для починки, сообщили в их службе техподдержки.

«Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook»

Ранее стало известно, что посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту.

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