Внедрение искусственного интеллекта в iOS 18 произойдет осенью 2024 года, сообщает Bloomberg.
Компания Apple анонсировала подготовку к новому и самому крупному в истории обновлению ОС. По словам эксперта Марка Гурмана, iOS 18 позволит улучшить телефон с помощью искусственного интеллекта, который сможет автоматизировать сложные процессы. ИИ будет интегрирован в большинство базовых приложений iPhone
Нейросеть должна будет уметь подбирать музыку, писать или редактировать текст, создавать изображения для презентаций. Также улучшится голосовой помощник Siri.
Обновление коснется и RCS-сообщений: теперь пользователи iPhone и Android смогут бесплатно обмениваться сообщениями.
Кроме этого, iOS 18 усилит качество фото и видео. Операционная система должна появиться в сентябре.
Ранее разработчики Apple выпустили iOS 17.3, которое позволило владельцам еще надежнее защитить телефон от кражи.
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