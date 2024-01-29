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Apple готовит крупнейшее обновление для iPhone
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  • Опубликована сегодня в 15:02

Apple готовит крупнейшее обновление для iPhone

Внедрение искусственного интеллекта в iOS 18 произойдет осенью 2024 года, сообщает Bloomberg.

Компания Apple анонсировала подготовку к новому и самому крупному в истории обновлению ОС. По словам эксперта Марка Гурмана, iOS 18 позволит улучшить телефон с помощью искусственного интеллекта, который сможет автоматизировать сложные процессы. ИИ будет интегрирован в большинство базовых приложений iPhone

Нейросеть должна будет уметь подбирать музыку, писать или редактировать текст, создавать изображения для презентаций. Также улучшится голосовой помощник Siri.

Обновление коснется и RCS-сообщений: теперь пользователи iPhone и Android смогут бесплатно обмениваться сообщениями.

Кроме этого, iOS 18 усилит качество фото и видео. Операционная система должна появиться в сентябре.

Ранее разработчики Apple выпустили iOS 17.3, которое позволило владельцам еще надежнее защитить телефон от кражи.

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