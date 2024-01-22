Корпорация Apple уплатила в России значительный штраф

Американская IT-корпорация Apple была обязана уплатить штраф в России в размере приблизительно 1,1 миллиарда рублей по делу о нарушении антимонопольных прав в 2022 году. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в своем официальном Telegram-канале.

Летом 2022 года Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства России из-за жестких ограничений, наложенных компанией в магазине приложений App Store.

ФАС отметила, что Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать пользователей о возможности оплаты покупок вне App Store и использовать альтернативные методы оплаты внутри приложений.

Регулятор наложил штраф на американский IT-гигант в размере 1 177 988 700 рублей. Компания произвела оплату штрафа 19 января 2024 года. Согласно сообщению ФАС, эти средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Apple является крупнейшей компанией в мире с капитализацией, приблизительно равной 3 трлн долларов. Она известна прежде всего производством смартфонов и компьютеров под брендами iPhone и Mac соответственно.