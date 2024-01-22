Корпорация Apple уплатила в России значительный штраф

Американская IT-корпорация Apple была обязана уплатить штраф в России в размере приблизительно 1,1 миллиарда рублей по делу о нарушении антимонопольных прав в 2022 году. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в своем официальном Telegram-канале.
Летом 2022 года Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства России из-за жестких ограничений, наложенных компанией в магазине приложений App Store.
ФАС отметила, что Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать пользователей о возможности оплаты покупок вне App Store и использовать альтернативные методы оплаты внутри приложений.
Регулятор наложил штраф на американский IT-гигант в размере 1 177 988 700 рублей. Компания произвела оплату штрафа 19 января 2024 года. Согласно сообщению ФАС, эти средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.
Apple является крупнейшей компанией в мире с капитализацией, приблизительно равной 3 трлн долларов. Она известна прежде всего производством смартфонов и компьютеров под брендами iPhone и Mac соответственно.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США
Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
Врач Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла и масла гхи для здоровья печени, сердца и поджелудочной железы. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что оба вида масла, полученные из молочного сырья, содержат животные жиры, причем их вредность сопоставима с обычным сливочным маслом.
Российская орбитальная станция (РОС) в ближайшее время планирует быть оборудована суперкомпьютером
По мнению главного конструктора проекта, Кожевникова, внедрение этой технологии значительно повысит эффективность орбитальных группировок. Суперкомпьютер на РОС будет обеспечивать моментальную обработку данных, поступающих от российских спутников.