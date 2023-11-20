Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года

Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.

Предполагаемая стоимость Vision Pro составит от $3,5 тыс. (примерно 311 тыс. рублей), и изначально она будет доступна только в США, с последующим началом продаж в других странах. Покупку устройства можно будет совершить только в официальных магазинах Apple или на их официальном веб-сайте, сообщает Газета.Ру.

Ожидается, что ближе к моменту релиза компания Apple проведет весеннюю презентацию, на которой полноценно продемонстрирует функциональность гарнитуры. В ходе мероприятия могут быть представлены приложения и возможности, которые еще не были готовы на момент анонса гарнитуры на конференции WWDC в июне 2023 года.

Apple Vision Pro представляет собой гарнитуру смешанной реальности (Mixed Reality, MR), способную работать в виртуальной реальности с полным погружением и дополненной реальностью с проецированием виртуальных элементов в окружающий мир.