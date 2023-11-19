Разработано приложение для противостояния психическим расстройствам

Научный коллектив из Университета Райхмана в Израиле успешно провел исследование, выявив, что созданное ими приложение, направленное на борьбу с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), способно предотвращать проявление симптомов данного заболевания. Данные результаты были опубликованы в журнале Heliyon, сообщает Правда.Ру.
Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется постоянными навязчивыми мыслями, вызывающими тревогу у пациентов. Примерно 46% людей, страдающих от данного расстройства, часто испытывают страх перед микробами, что приводит к частому мытью рук с использованием антисептических гелей и мыла.
Использование таких средств, содержащих спирт, может вызвать повреждение кожи при регулярном применении. Кроме того, пациенты, страдающие от ОКР, сталкиваются с социальными трудностями из-за своих навязчивых мыслей и затруднений в адаптации к повседневным ситуациям.
В рамках исследования ученые включили 103 гетеросексуальные пары. Половине участников предложили использовать разработанное приложение ежедневно. Это приложение включает в себя анализ поведенческих форм, связанных с ОКР, и классификацию их как положительных или отрицательных.
Например, приложение предоставляет утверждение вроде "сомнения относительно моего партнера негативно влияют на меня", которое необходимо смахнуть вверх (отказ от этой идеи) или вниз (согласие с утверждением).
После этого все участники проходили опрос, оценивая симптомы ОКР. Результаты показали, что у тех, кто использовал приложение, не наблюдалось усиление симптомов, в отличие от контрольной группы, где произошло увеличение показателей ОКР.
Исследователи отметили, что приложение не только не уменьшало симптомы, но и предоставляло защиту от их усиления, что подтверждается данными группы.
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