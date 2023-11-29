Врач Ворожбит: люди, которые редко выходят на улицу, апатичны и разбиты

Часто люди, редко выходящие на прогулки, могут испытывать апатию, чувство разбитости и усталости. Это может привести к нарушению работы иммунной системы и увеличению частоты простуд. Об этом рассказала главный врач "ИНВИТРО-ЮГ" Светлана Ворожбит.

Она подчеркнула, что отсутствие физической активности может вызывать ухудшение качества сна, снижение мышечного тонуса и нарушение обмена веществ в организме. Регулярные прогулки могут снизить риск развития различных заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет, а также положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, дыхательную функцию и продолжительность жизни.

Врач отметила, что ходьба также способствует укреплению костей, мышц и суставов, а также улучшает настроение и когнитивные функции. Прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, активизируют иммунную систему и способствуют общему улучшению физического и психического благополучия.

Врач рекомендует пешие прогулки особенно тем, чья физическая активность минимальна, таким как офисные работники и те, кто долго сидит перед компьютером. Она также отмечает положительное воздействие прогулок на зрение, особенно у тех, кто проводит много времени за монитором компьютера или экраном телефона.

Для тех, кто сталкивается с длительным напряжением глаз, пешие прогулки могут помочь снять зрительное напряжение, поскольку во время прогулки можно фокусировать взгляд на горизонте и улучшить общее состояние глаз.

Врач подчеркнула, что регулярные прогулки рекомендуются пожилым людям, а также тем, у кого избыточный вес или сахарный диабет. Ходьба оказывает положительное воздействие на углеводный и липидный обмен, помогает поддерживать здоровый вес и является наилучшим выбором для тех, кто сталкивается с проблемами суставов, такими как артроз, артрит и остеохондроз.