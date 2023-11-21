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Посол Антонов: помощь США Украине не более чем успокоительная пилюля
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  • Опубликована сегодня в 5:52

Посол Антонов: помощь США Украине не более чем успокоительная пилюля

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, как видится со стороны помощь США Украине. Новый военный пакет, предоставленный Киеву, по мнению политика, не более чем «успокоительная пилюля».

- Положение на фронте и в украинской власти - на грани полного коллапса, - продолжил Антонов в сообщении.

Не зря выбрана и дата очередной «посылки», считает политик. Об очередной поставке оружия сообщили практически накануне десятилетнего юбилея «евромайдана». Такой ход, поданный антироссийскими идеологами, предполагает, что украинцы смогут сохранить уверенность в будущем исходе военных действий.

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