Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, как видится со стороны помощь США Украине. Новый военный пакет, предоставленный Киеву, по мнению политика, не более чем «успокоительная пилюля».
- Положение на фронте и в украинской власти - на грани полного коллапса, - продолжил Антонов в сообщении.
Не зря выбрана и дата очередной «посылки», считает политик. Об очередной поставке оружия сообщили практически накануне десятилетнего юбилея «евромайдана». Такой ход, поданный антироссийскими идеологами, предполагает, что украинцы смогут сохранить уверенность в будущем исходе военных действий.
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