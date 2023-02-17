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  • Опубликована сегодня в 6:31

Российская разведка активно применяет противодронные пушки в зоне спецоперации на Украине

Российские разведчики активно используют противодронные пушки в борьбе с украинскими беспилотниками.

Пушки отлично подтвердило свою эффективность в боевых условиях в зоне спецоперации, передает РИА "Новости".

"Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон теряет управление", — рассказал один из разведчиков.

Известно, что в настоящее время подразделения российской армии продвигаются на Кременском участке фронта и взяли несколько опорных пунктов противника.

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