Российские разведчики активно используют противодронные пушки в борьбе с украинскими беспилотниками.
Пушки отлично подтвердило свою эффективность в боевых условиях в зоне спецоперации, передает РИА "Новости".
"Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон теряет управление", — рассказал один из разведчиков.
Известно, что в настоящее время подразделения российской армии продвигаются на Кременском участке фронта и взяли несколько опорных пунктов противника.
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