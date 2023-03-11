Захарова ответила Зеленскому на призыв переименовать Россию в Московию

Инициатива Владимира Зеленского переименовать Россию в "Московию" доказывает, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщалось ранее, Зеленский дал поручение премьеру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, передает РИА "Новости".
"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
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