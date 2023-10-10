Российские релоканты в Турции бьют тревогу из-за стремительного роста цен

На страницах "Московского Комсомольца" рассказывается о растущей тревожности среди российских релокантов в Турции, вызванной стремительным ростом цен на различные товары и услуги, что делает проживание в этой стране недоступным для многих.

Рост цен затрагивает практически все сферы, начиная от аренды жилья и заканчивая продуктами в супермаркетах. Среди россиян в Турции начинают появляться вопросы о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы поддерживать комфортный уровень жизни, и даже размышления о возможности покинуть страну.

Один из релокантов отмечает рост цен на аренду жилья, где стартовая цена составляет более 43 тысяч рублей в месяц, а в более туристических районах сдать жилье начинается от 72 тысяч рублей. Цены на аренду квартир значительно увеличились за последний год.

В кафе релоканты сталкиваются с более чем удвоенными ценами на блюда. По их данным, средний чек на двоих в кафе составляет около 1450 рублей только за два блюда. Цены на продукты в магазинах также значительно выросли.

Особое внимание уделяется также колебаниям курса рубля по отношению к турецкой лире, что делает проживание в Турции еще дороже для россиян, получающих доходы в рублях.

Российские релоканты подчеркивают, что подобные изменения в ценах делают проживание в Турции все менее доступным и ставят под вопрос дальнейшее пребывание в стране.