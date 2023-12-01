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Роман Вильфанд: в России наступят аномальные холода
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  • Опубликована сегодня в 0:32

Роман Вильфанд: в России наступят аномальные холода

Прогноз погоды на ближайшие дни в России предвещает аномальные холода, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

С 2 по 6 декабря значительные отклонения от нормы температуры ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, где морозы могут достигать 15-20 градусов ниже нормы. В других регионах, включая Центральный, Уральский, Поволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, также прогнозируются холода, достигающие 30-50 градусов ниже нормы.

Особенно впечатляющие аномалии ожидаются в Красноярском, Магаданском, и Хабаровском краях, Якутии и Чукотке. В некоторых районах Красноярского края и Якутии прогнозируются морозы до минус 54 градусов. Эти холода, согласно метеорологу, также затронут Урал, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток.﻿

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